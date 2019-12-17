أستراليا تفرج عن صحفيين سعوديين مثليين أوقفتهما بعد طلبهما اللجوء

أفرج عن صحافيين سعوديين مثليين أوقفا بعد أن طلبا اللجوء في أستراليا، بانتظار البت في طلبيهما، وفق ما أكدت محاميتهما لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

ووصل الصحافيان إلى أستراليا منتصف تشرين الأول/أكتوبر بتأشيرة سياحية لكن مسؤولي الجمارك في المطار تنبهوا لهما، ثم تم توقيفهما عندما أقرا بأنهما يعتزمان طلب اللجوء.

وأفرج عن أحدهما الجمعة فيما أفرج عن الآخر الثلاثاء بسبب تأخر الإجراءات الرسمية، وفق المحامية اليسون باتيسون التي أكدت "يتم الإفراج عنه الآن".

وأحدهما عمل لدى وزارة الإعلام السعودية وكان يساعد وسائل إعلام دولية زائرة. ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول عمل الصحافي الثاني.

وقررا الهرب من السعودية بعد استدعائهما للاستجواب من قبل السلطات وعندما أصبحت علاقتهما معروفة.

وتجرم المملكة المثلية وتعاقب عليها بالإعدام.

ولدى وصولهما إلى أستراليا انتهيا من إجراءات الجوازات لكن تم توقيفهما بعدما استجوبتهما الجمارك.

ومنح الرجلان الآن تأشيرتين مؤقتتين ريثما يتم البت في طلبيهما ضمن إجراءات اللجوء.