الجيش الأمريكي يمنع جنوده من استخدام تطبيق تيك توك فما السبب؟

منع الجيش الأمريكي عناصره من تحميل واستخدام التطبيق الصيني "تيك توك" بأوامر صادرة عن البنتاغون وذلك لدواعي أمنية وفق موقع ميلتري دوت كوم.

وقالت المتحدثة باسم الجيش كولونيل روبن أوتشوا لموقع ميلتري "يعتبر (التطبيق) تهديدًا إلكترونيًا...نحن لا نسمح به على الهواتف الحكومية."

فيما قال المتحدث باسم البنتاغون أوريا أورلاند في بيان إن القرار الصادر عن البنتاغون لوقف استخدام التطبيق كان جزءًا من الجمهود المعمولة معالجة التهديدات القائمة.

ولاقى التطبيق انتشارا واسعا وسط رواد مواقع التواصل الإجتماعي في فترة قصيرة حيث بلغ عدد مستخدميه 750 مليون مستخدم، كما تصدر تصنيف أكثر التطبيقات تحميلا على متجر آبل ستور وغوغل بلاي العام الماضي.

وكانت وكالة أنظمة معلومات الدفاع قد أوصت الشهر الماضي، بعدم استخدام جميع موظفي وزارة الدفاع الأمريكي للتطبيق المملوك للصين.

ويتخوف البنتاغون من استغلال الصين للتطبيق من أجل التجسس وجمع بيانات حساسة تخص عناصره.

وتعرض التطبيق الذي تملكه شركة التكنولوجيا الصينية "بايت دانس" للتدقيق في أكتوبر الماضي عندما أرسل السيناتور الديمقراطي تشاك شومر والجمهوري توم كوتون، خطابًا إلى مدير الاستخبارات القومية جوزيف ماجوير يطلب منه تقييم تطبيق تيك توك وشركات أخرى مقرها الصين بحثًا عن مخاطر أمنية محتملة.

ووفقا لموقع ميليتري فإن الجيش الأمريكي كان يستخدم التطبيق كوسيلة للتواصل مع الشباب الراغبين في الانضمام إلى صفوف الجيش.

ويبقى الحظر قائما على استخدامه على الأجهزة الحكومية، ولا يخص استخدام الجنود للتطبيق على هواتفهم الخاصة، لكن وزارة الدفاع حذرت هؤلاء من بقاء الخطر قائما على حياتهم الخاصة في حالة استخدامه.