فيديو. تنقية رقمية: فعاليات "أوفلاين كلوب" في هولندا لتواصل اجتماعي بلا شاشات

تجمع المشاركون في فعالية لنادي "Offline Club" في أمستردام، حيث سلّموا هواتفهم الذكية قبل الانضمام إلى جلسة استمرت ساعتين وتركّزت على أنشطة إبداعية واجتماعية. وأقيمت الفعالية في كنيسة بوستهورنكيرك، حيث انشغل الحضور بالكتابة والأعمال اليدوية والاستماع إلى موسيقى البيانو الحية.

ويقول المنظمون إن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع الناس على الانفصال عن الأجهزة الرقمية والتفرغ للتأمل والتفاعل في العالم الواقعي. ومنذ إطلاق الفكرة في 2024، امتدت إلى عدد من المدن في مختلف أنحاء أوروبا.

ووصف المشاركون التجربة بأنها فرصة لالتقاط الأنفاس بعيداً عن الاستخدام المستمر للشاشات، في حين أوضح باحث في أوتريخت أن العديد من التطبيقات مصممة لإبقاء المستخدمين منخرطين من خلال مكافآت قصيرة الأجل، مما يجعل الانفصال عنها أكثر صعوبة.