أبرز ردود الفعل المحلية والدولية على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني

طالبت واشنطن رعاياها في العراق بمغادرة الأراضي العراقية فوراً في أعقاب الغارة التي نفذتها الولايات المتحدة صباح اليوم وأسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

ووصف بيان لوزراة الدفاع الأميركية أن مقتل سليماني يأتي كإجراء دفاعي اتخذه الجيش الأمريكي بناء على توجيه من الرئيس لحماية الأفراد الأميركيين في الخارج.

العراق يصف الهجمة بالـ"عدوان"

ودان العراق الهجمة الأمريكية التي استهدفت أرضه وأسفرت عن مقتل سليماني، ووصف رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي الهجمة بالـ"عدوان".

الصدر يدعو لتجهيز "المجاهدين"

وأصدر المرجع الشيعي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عبر حسابه على تويتر، أمراً بجهوزية "المجاهدين" وجيش الإمام المهدي وغيره من الفصائل العراقية المسلحة المتحالفة معه بهدف "حماية العراق".

ووجه الصدر تعازيه للجمهورية الإسلامية الإيرانية في التغريدة واصفاً مقتل قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني، بـ"استهداف الجهاد والمعارضة والرح الثورية الدولية".

بيلوسي: قتل سليماني بضربة أميركية يهدد "بتصعيد خطير"

دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إدارة ترامب إلى إطلاع المشرعين على الفور على تفاصيل الضربة الجوية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل سليماني وما يعتزم البيت الأبيض فعله بعد ذلك.

وقالت بيلوسي في بيان في وقت متأخر يوم الخميس "الغارة الجوية الليلة تزيد من احتمالات التصعيد الخطير للعنف. لا يمكن لأمريكا والعالم أن يتحملوا تصاعد التوترات إلى درجة اللاعودة."

وأضافت أن الضربة نفذت دون "تصريح باستخدام القوة العسكرية" ضد إيران ودون استشارة الكونغرس: "يجب إطلاع الكونغرس بالكامل على الفور على هذا الوضع الخطير والخطوات التالية التي تدرسها الإدارة ، بما في ذلك التصعيد الكبير في نشر قوات إضافية في المنطقة".

دمشق تدين "العدوان الأمريكي الجبان"

دانت سوريا عبر إعلامها الرسمي الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة في العراق وأسفر عن مقتل سليماني ووصفته "بالعدوان الأمريكي الجبان"

حماس تدين "العربدة الأميركية"

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "العربدة والجرائم الأميركية" بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد، محملة الولايات المتحدة مسؤولية "الدماء التي تسيل في المنطقة العربية" .

وعبرت حماس في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه عن "خالص التعزية والمواساة للقيادة الإيرانية والشعب الإيراني باستشهاد اللواء قاسم سليماني (...) الذي كان له دور بارز في دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات".

كما تقدمت "بالتعزية للشعب العراقي الشقيق باستشهاد عدد من أبنائه جراء الغارة الأميركية الغادرة".

وأكدت الحركة في بيانها أنها "تدين هذه العربدة والجرائم الأميركية المستمرة في زرع وبث التوتر في المنطقة خدمة للعدو الصهيوني المجرم".

وأضافت أن الولايات المتحدة "تتحمل المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة العربية، خاصة أنها بسلوكها العدواني تؤجج الصراعات دون أي اعتبار لمصالح الشعوب وحريتها واستقرارها".

روحاني: إيران و"الدول الحرة" ستنتقم لسليماني

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة، إن إيران و"الدول الحرة" في المنطقة ستنتقم لمقتل سليماني، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس للأنباء.

على خامنئي يتوعد "بانتقام قاس"

وكان المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، توعد الولايات المتحدة الأميركية "بانتقام قاس" رداً على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني.

ظريف: تصعيد خطير ومتهور

وحذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أنّ مقتل سليماني، الذي قتل في غارة أميركية في بغداد فجر الجمعة بأمر من الرئيس دونالد ترامب، يمثّل "تصعيداً خطيراً للغاية ومتهوّر".

وقال ظريف في تغريدة على تويتر إنّ "عمل الإرهاب الدولي الذي قامت به الولايات المتحدة باستهداف واغتيال الجنرال سليماني - القوة الأكثر فعالية في محاربة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) ، وجبهة النصرة، وتنظيم القاعدة وسواها - هو تصعيد خطير للغاية وطائش".

وأضاف أنّ "الولايات المتحدة تتحمّل مسؤولية كل عواقب مغامرتها المارقة".

القائد السابق للحرس الثوري: شرّ انتقام

كذلك توعّد محسن رضائي، رئيس مصلحة تشخيص النظام في إيران والقائد السابق للحرس الثوري، الولايات المتّحدة بـ"الانتقام" لمقتل سليماني.

وقال رضائي في تغريدة على تويتر إنّ "سليماني انضمّ إلى إخوانه الشهداء لكنّنا سننتقم له من أميركا شرّ انتقام".

كما يعقد مجلس الأمن القومي الإيراني اجتماعاً طارئاً الجمعة كما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية "إيسنا".

ونقلت الوكالة عن المتحدّث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران كيوان خسروي قوله إنّ المجلس "سيعقد في غضون ساعات اجتماعاً استثنائياً للبحث في الهجوم القاتل الذي استهدف سيارة الجنرال سليماني في بغداد وأدّى إلى استشهاده".

الصين تدعو للهدوء

في حين دعت الصين إلى "الهدوء وضبط النفس" بعد مقتل سليماني في الغارة الأميركية على العراق.

غارة جوية بأمر من ترامب

كان الحرس الثوري الإيراني قد أكد مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في ضربة صاروخية استهدفته قرب مطار بغداد فجر الجمعة متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراءها.

وقال الحرس الثوري في بيان تم بثه عبر التلفزيون الإيراني إنّ "الحرس الثوري يعلن أنّ (...) الحاج قاسم سليماني استشهد في هجوم أميركي استهدف مطار بغداد هذا الصباح".

وبحسب التلفزيون الإيراني فإن الضربة الصاروخية نفّذتها مروحيات أميركية، وهذا ما أكدته وزارة الدفاع الأميركية صباح اليوم. وأضاف مسؤول في البنتاغون إن العملية تمّت بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأنّ الجيش الأميركي نفّذ هذه المهمة.

وإثر بيان الحرس الثوري بثّ التلفزيون الإيراني صوراً لسليماني ظهر فيها الجنرال وهو يؤدّي الصلاة أو يبتسم، في حين علت الشاشة شارة سوداء حداداً.