قائد فيلق القدس الإيراني سليماني: هذه العمليات المجنونة "آخر تخبطات" إسرائيل

نشر قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، تغريدة عبر حسابه على تويتر باللغة العربية والفارسية والإنجليزية، جاء فيها "هذه العمليات المجنونة هي آخر تخبطات الكيان الصهيوني"، على حد تعبيره.

وكانت إسرائيل قد قصفت سوريا ليل أمس وصرّح الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن العملية استهدفت "قوات إيرانية في سوريا"، ما نفاه أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، في كلمته التي ألقاها بعد ظهر اليوم.

وقال نصر الله إن الطيران الإسرائيلي استهدف "مركزاً" للحزب في دمشق، وحذر الإسرائيليين من أن نتنياهو "يقودهم إلى الهاوية". وعلا منسوب التوتر في الأيام الأخيرة، من العراق إلى لبنان، حيث سقطت طائرتان مسيرتان في ضاحية بيروت الجنوبية أمس، السبت.

وكان تقرير نشر في نيويورك تايمز الأميركية منذ أيام، تحدث عن غارات نفذها الطيران الإسرائيلي، في تموز/يوليو السابق، شمال بغداد ضد قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران.

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