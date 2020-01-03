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ليلة رأس السنة في شنغهاي .. أبرز مقاطع الفيديو هذا الأسبوع

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ليلة رأس السنة في شنغهاي .. أبرز مقاطع الفيديو هذا الأسبوع

شهدت شنغهاي الصينية ليلة استثنائية ومبهرة مع دخول العام الجديد.

فليلة رأس السنة لم تكن عادية في تلك المدينة التي طرحت مفهوماً جديداً للاحتفالات والعروض بالاستعانة بنحو 2000 درون لرسم تشكيلات في السماء أدهشت العالم.

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