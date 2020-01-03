فيديو لوصول عسكريين أمريكيين إلى الكويت وسط توتر شديد في المنطقة

وصل مظليون من الجيش الأمريكي أمس الخميس إلى الكويت، حيث أظهرت لقطات أصدرتها وزارة الدفاع طائرات نقل تهبط في قاعدة علي السالم الجوية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أعلن يوم الثلاثاء عن إرسال حوالي 750 جندياً أمريكياً إلى الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد في وقت سابق من الأسبوع.

ومع وصول المظليين إلى المنطقة، أكد البنتاغون أن الجيش الأمريكي قتل قائد فيلق القدس في إيران، الجنرال قاسم سليماني، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، بغارة جوية.

وقتل إلى جانب سليماني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس التي تدعمها إيران في العراق.