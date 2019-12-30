موسكو تعلق على الغارات الجوية الأميركية ضدّ حزب الله العراقي

جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم، الإثنين، أن موسكو ترى الضربات الجوية الأميركية الأخيرة ضدّ حزب الله العراقي المدعوم من إيران "غير مقبولة"، بحسب ما ذكرته فرانس برس.

وذكر البيان أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، يعتبر أن الضربات بين "حزب الله والولايات المتحدة في العراق وسوريا غير مقبولة وغير بناءة"، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وعدم اتخاذ إجراءات إضافية من شأنها أن تزعزع الاستقرار السياسي والعسكري في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة شنت غارات بواسطة مقاتلات من طراز إف 15 على خمسة أهداف مرتبطة بحزب الله، وهو فصيل تابع لقوات الحشد الشعبي الموالية لإيران، في غرب العراق وفي شرق سوريا.

وزير الدفاع الأميركي قال أمس الأحد إن الضربات ضد قواعد لحزب الله الموالي لإيران في العراق وسوريا كانت ناجحة، ولم يستبعد أي خطوات أخرى "إذا لزم الامر".

وأسفرت الضربات عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 51 آخرين، بمن فيهم قادة ومقاتلون، وعدد القتلى مرجح للارتفاع، وفقًا لما ذكره الحشد الشعبي.