شاهد: سائق شاحنة يصارع الرياح القوية على طريق سريعة في كولورادو

أظهر شريط فيديو شاحنة تجر حاوية كبيرة، وهي تتمايل تحت تأثير قوة الرياح، فيما السائق يحاول قيادتها في مسار مستقيم يضمن سلامته، وذلك على إحدى طرق ولاية كولورادو السيارة في الولايات المتحدة.

وقد بدأ الناس عامهم الجديد في ولايتي كولورادو ووايومينغ، بمجابهة طقس رديء تجاوزت فيه سرعة الرياح 70 ميلا في الساعة، وهو ما اضطر السلطات إلى إغلاق الطريق السيارة رقم25، بالقرب من حدود الولايتين.

وذكرت دورية على طريق وايومينغ السريعة أن عربات انقلبت بسبب الرياح، فيما أزيحت أخرى على جانب الطريق. وكانت مصالح الرصد الجوي الأمريكية حذرت من هبوب رياح قوية، قد تجعل سفر الناس أكثر صعوبة في المناطق الجبلية في كولورادو، وذلك مع توقع ارتفاع حركة السير المتزامنة مع انتهاء العطل.