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المغرب

المغرب: استئناف حركة المرور على طرقات طنجة التي غمرها الفيضان

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بقلم:  Hassan Refaei 
المغرب: استئناف حركة المرور على طرقات طنجة التي غمرها الفيضان
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استؤنِفتْ حركةُ المرور على الطرق في طنجة شمال غرب المملكة المغربية بعد أيامٍ على إغلاقها جرّاء الفيضانات التي غمرت مساحات واسعة من ضواحي المدينة.

وكانت السلطات المحلية أعلنت يوم الجمعة الماضي إغلاق أكثر من ألف وخمسمائة طريق داخلية أمام حركة المرور، وأوعزت لورشات الصيانة بالتحرك الفوري لفتح قنوات إضافية لجرِّ المياه والشروع بإصلاح الأضرار التي سببتها الفيضانات.

وأعلنت السلطات المحلية اليوم الجمعة أن جميع الطرقات التي تمّ إغلاقها قبل أسبوع، قد أصبحت سالكة وآمنة أمام حركة المركبات على اختلاف أنواعها.

وكانت مدينة طنجة شهدت خلال الأيام الماضية هطولَ أمطارٍ غزيرة، ما أدى إلى حدوث فيضانات في بعض المناطق من المدينة التي تتضررَ جزءٌ من بنيتها التحتية.

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