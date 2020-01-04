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إيران

ما رمزية الراية الحمراء التي رُفعت فوق مسجد جمكران في قم الإيرانية؟

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بقلم:  يورونيوز 
الراية الحمراء فوق مسجد قم في إيران
الراية الحمراء فوق مسجد قم في إيران -
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رفعت في مدينة قم الإيرانية اليوم الراية الحمراء التي ترمز إلى طلب الثأر لمقتل الجنرال وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي قضى بغارة أميركية على موكبه فجر أمس، الجمعة.

ومن المعروف أن الراية الحمراء دوّن عليها العبارة التالية "يا لثارات الحسين"، وهي تاريخياً تعود إلى حقبة التوابين الذين ثاروا بعد مقتل الإمام الحسين. والراية أيضاً نداء للثأر من الذين ماتوا ظلماً.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أكدت أنها قتلت سليماني، رجل إيران الأقوى في الشرق الأوسط ومهندس نفوذها فيه، في غارة جوية بعد أمر من الرئيس دونالد ترامب، في حادثة رفعت منسوب التوتر في المنطقة.

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