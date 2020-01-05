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الاتحاد الأوروبي يدعو وزير الخارجية الإيراني ظريف إلى بروكسل

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بقلم:  يورونيوز 
كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -
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AP Photo/Petros Giannakouris
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ذكر بيان صادر عن الخارجية الأوروبية، اليوم، الأحد، أن جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، دعا وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، لزيارة بروكسل.

وجاء في البيان أن التكتل الأوروبي يهدف، مرة جديدة، من خلال هذه الدعوة، إلى "خفض التصعيد" في الشرق الأوسط، ولكنه لم يحدد موعداً للزيارة، مفصلاً فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بوريل بظريف يوم أمس السبت.

وكان ظريف وبوريل قد توافقا خلال الاتصال أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي، مشددين على أنه "حجر الأساس" لاستقرار الأمن في المنطقة. وجاء الاتصال بعد عملية عسكرية أميركية أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني فجر الجمعة.

وكان بوريل نشر بياناً آخر أمس السبت جاء فيه أن "دورة العنف" في الشرق الأوسط يجب أن تتوقف قبل أن "تخرج دوامتها عن السيطرة". وأضاف البيان أن المنطقة برمتها عانت كثيراً، وأنه من حق شعوبها العيش بسلام.

وعلى عكسر حليفته في منظمة حلف شمال الأطلسي، الولايات المتحدة الأميركية، يسعى الاتحاد الأوروبي بشكل عام إلى إيجاد حلول للملف الإيراني عبر السبل الدبلوماسية.

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