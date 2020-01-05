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إيران

عشرات الآلاف في شوارع الأحواز جنوب غرب إيران لتكريم الجنرال سليماني

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
مشيعون يحملون نعشي الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في ضريح الإمام علي في النجف، 4 يناير 2020.
مشيعون يحملون نعشي الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في ضريح الإمام علي في النجف، 4 يناير 2020. -
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بدأت مراسم تكريم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي قتل بضربة جوية أميركية في العراق، صباح الأحد في الأحواز حيث ينتظر وصول جثمانه.

وبدأ التلفزيون الإيراني قبل الساعة الثامنة (04,30 ت غ) بثاً مباشراً يعرض خلاله لقطات لحشد اتشح بالسواد في هذه المدينة الواقعة بجنوب غرب إيران.

وظهر في اللقطات حشد كبير تجمع في ساحة مولوي كما ذكرت وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا)، رفعت فيه أعلام حمراء وخضراء وبيضاء وكذلك صوراً لسليماني.

وظهر في لقطات رجال ونساء يبكون، بينما أظهرت مشاهد أخرى التقطت من الجو حشداً كبيراً يتوجه إلى مكان التجمع.

وقتل سليماني الجمعة في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي. ويفترض أن ينقل جثمانه إلى الأحواز الأحد قبل مراسم تشييع في طهران ومشهد وقم، ثم دفنه الثلاثاء في مدينة كرمان مسقط رأسه.

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