شاهد: خامنئي يجهش بالبكاء أثناء صلاة الجنازة على الجنرال سليماني

أمّ المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الإثنين صلاة الجنازة في جامعة طهران على جثمان الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل الجمعة خلال غارة أمريكية في العراق. وأجهش خامنئي بالبكاء على جثمان سليماني خلال صاة الجنازة التي حضرها الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وقائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي ورئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي.

وغص وسط إيران بالحشود المشاركة في تكريم وتشييع جثمان الجنرال الإيراني قاسم سليماني، حيث احتشد المشيعون وهم يحملون صور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بالقرب من جامعة طهران.

ولوح الحشد في محيط الجامعة الذي امتد على مسافة كيلومترات على طول جادتي "انقلاب" (ثورة بالفارسية) وأزادي (حرية) بأعلام حمراء بلون "الشهداء" وأعلام إيرانية، وكذلك بأعلام لبنانية وعراقية، وبين الحين والآخر هتف المشاركون في الجنازة بشعارات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل ك "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

ونقل التلفزيون الرسمي مراسم التشييع في بث مباشر تتخلله صور جوية للحشود، موردا عند أسفل الشاشة شريطا كتب فيه "قيامة غير مسبوقة للعاصمة الإيرانية لدى استقبال الحاج قاسم وشهداء المقاومة".

تصفية سليماني التي قامت بها الولايات المتحدة أججت الوضع في المنطقة، حيث تعهدت طهران بالانتقام وتخلت كأول رد فعل لها عن البنود المتبقية من اتفاقها النووي المبرم في العام 2015 مع القوى العالمية، فيما ردت واشنطن بإستعدادها لضرب 52 موقعا إيرانيا في حالة الاعتداء على مصالحها.

من جهته، دعا البرلمان العراقي إلى طرد جميع القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.