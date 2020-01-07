كارول غصن من عالم الأزياء إلى زوجة رجل أعمال فار

ظلت كارول غصن التي أصدرت اليابان مذكرة توقيف بحقها، شخصية بارزة ولكن متكتمة في عالم الموضة النيويوركي إلى أن سُلطت عليها الأضواء بعد توقيف زوجها رجل الأعمال كارلوس غصن واعتقاله وفراره في وقت لاحق من اليابان. وأصدرت نيابة طوكيو الثلاثاء مذكرة توقيف بحق الزوجة الثانية للرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان والبالغة من العمر 53 عاما، التي تحمل مثله الجنسية اللبنانية وقادت علنا الحملة لإطلاق سراحه، بشبهة الإدلاء بشهادة زائفة خلال التحقيق بشأن زوجها.

وقالت النيابة أنها تشتبه بأن تكون كارول غصن أدلت بأقوال زائفة أمام القضاء الياباني في نيسان/أبريل 2019 عندما تمّ استجوابها بشأن لقاءات محتملة مع شخص لم يُذكر اسمه.

ويأتي ذلك بعد إصدار الإنتربول مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق لمجلس إدارة رينو نيسان كارلوس غصن مطلع كانون الثاني/يناير، بعد أيام على فراره إلى لبنان من اليابان حيث كان يخضع للإقامة الجبرية بانتظار محاكمته بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.

والتحقت كارول بزوجها بعد فراره من اليابان التي احتجزته سلطاتها ثم وضعته قيد الإقامة الجبرية في منزله بتهم تتعلق بمخالفات مالية.

كارلوس غصن وزوجته أ ب ïüînê^å·

وسيدة الأعمال الأنيقة ذات الشعر الأشقر غير معروفة كثيرا في لبنان، وأمضت فترة كبيرة من حياتها في الولايات المتحدة. لكنها خلال السنة الماضية جابت العالم بلا كلل وقادت حملة لتبرئة زوجها.

ولم تكن كارول معه في الـ 19 تشرين الثاني/نوفمبر عندما تم توقيفه على متن طائرته الخاصة في مطار ياباني، وصُدمت لتلقي الأنباء على بعد آلاف الكيلومترات. ومُنعت من زيارة زوجها خلال اعتقاله ولزمت الصمت بشكل كبير في بادئ الأمر بشأن قضيته لكنها كانت دائمة متواجدة بعد الإفراج عنه بكفالة وإقامته في شقة في وسط طوكيو في 6 آذار/مارس.

الصدمة

ناشدت زوجة قطب صناعة السيارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واشتكت في حديث مع صحيفة جورنال دو ديمانش من صمت السلطات الفرنسية إزاء القضية وأن ذلك الصمت "يصم الآذان". واتصلت بالبيت الأبيض وأجرت مقابلة مع وسائل الإعلام الأمريكية أوشكت فيها على البكاء وقالت إن زوجها البالغ من العمر 65 عاما بصحة سيئة يفاقمها ما وصفته بـ "سوء المعاملة النفسي" أثناء احتجازه.

وقال أحد أصدقاء الزوجين والمقيم في طوكيو "خلال الشهر الذي كان فيها طليقا، حاولا أن يعيشا بشكل طبيعي والذهاب في نزهات وتناول وجبات الطعام الجيدة". وكانا يقومان بذلك رغم تواجد المصورين أمام منزلهما، وهو ما لم تكن كارول تخفي انزعاجها منه.

ولم تطل فترة الافراج عنه تلك. فقد أعيد اعتقال كارلوس فجر الرابع من نيسان/أبريل للرد على مزيد من الاتهامات، في خطوة تسببت لها "بالصدمة" بحسب صديقتها. وقالت في مقابلات إن المدعين فتشوا شقتهما البالغة مساحها 50 مترا مربعا، وأخذوا جوزا سفرها بل حتى رافقوها إلى الحمام.

كارلوس غصن وعقيلته أ ف ب

وقال المحامي الفرنسي للأسرة فرنسوا زيمراي "كان اختبارا كبيرا، من أسوأ لحظات حياتها". وأشاد بحفاظها على "كرامتها" تحت الضغط.

ومستخدمة جواز سفر آخر، غادرت كارول اليابان متوجهة إلى فرنسا لكنها عادت بعد أيام قليلة للمثول أمام المحققين الذين استجوبوها ولتظهر أن "ليس لديها ما تخفيه". وقالت صديقتها لوكالة فرانس برس "قررت القتال من أجل زوجها لأنها تحبه وتؤمن ببراءته. لن تتركه لأنها تدرك أن بالنسبة له، دفاعه أكبر تحد في حياته".

يخوت الجمال

ولدت كارول نحاس زوجة غصن في بيروت في العام 1966. وأمضت سيدة الأعمال الجزء الكبير من حياتها في الولايات المتحدة. وتحمل الجنسية الأمريكية وكذلك أولادها الثلاثة من زواج سابق. تلقت كارول تعليما عاليا وحققت نجاحا بجهدها، وفي العقد الماضي أسست شركة لبيع العباءات الفاخرة.

والتقت بكارلوس ووقعا بسرعة في الغرام. وكان لكارول تأثير مهدىء على زوجها المندفع، بحسب أحد الأصدقاء.

وقد تزوجا عام 2016 في قصر فرساي المهيب قرب باريس في مراسم مترفة جذبت انتباه السلطات وسط تساؤلات حول كيفية تسديد كلفة الحفل.

ووفق مصادر قريبة من الملف، فإن كارول أيضا رئيسة شركة استخدمت لشراء يخت فاخر يشتبه المدعون بأن ثمنه سدد جزئيا من أموال تم تحويلها من نيسان. وقد استجوبتها السلطات اليابانية بشأن شركتها "بيوتي يوتس" (يخوت الجمال) المسجلة في الجزر العذراء البريطانية، لكنها لم تصدر أي اتهام لها من قبل.