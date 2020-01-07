حشود ضخمة تشارك بمراسم دفن الجنرال سليماني بمسقط رأسه في كرمان

تشارك حشود ضخمة صباح الثلاثاء في مراسم دفن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في مسقط رأسه في كرمان جنوب شرق إيران، كما ذكر صحفيون من وكالة فرانس برس.

وتبدو المشاركة الشعبية واسعة كما حدث الأحد والإثنين في طهران والمدن الأخرى التي شيعت جثامين سليماني ورفاقه الذين قتلوا معه في الضربة الأمريكية في العراق.

وقُتل سليماني بغارة جوية أمريكية في العاصمة العراقية بغداد الجمعة وكان من أكثر الشخصيات التي تحظى بشعبية بين الإيرانيين، ولعب دوراً كبيراً في بناء وقيادة الميليشيات الشيعية في الشرق الأوسط بهدف توسيع النفوذ الإيراني.

وتوعّدت إيران بالردّ على اغتياله بـ"انتقام قاس" من الولايات المتحدة، ليردّ عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمزيد من التهديدات العسكرية.