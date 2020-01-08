فيسبوك تقرر منع "التحريف العميق"

قررت شركة فيسبوك منع "التحريف العميق" (ديب فيكس)، أي الأشرطة المصورة التي تنشر على موقع التواصل الاجتماعي، والتي خضعت لتحريف لقطاتها بفضل استعمال الذكاء الاصطناعي، بغرض تغيير وجه شخص ما، أو تغيير كلام شخصية معينة.

وأكدت فيسبوك أن الأشرطة المصورة التي أدخل عليها تحوير سيتم حذفها، مبينة أن هذا القرار الذي اتخذ في سنة انتخابية في الولايات المتحدة، لا ينسحب على المضامين الساخرة، ولا على الأشرطة المصورة التي خضعت لتركيب بهدف حذف كلمات معينة، أو تغيير ترتيبها.

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية أن شريطا مصورا مثل ذلك الذي كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إحدى ضحاياه، والذي تظهر فيه ثملة بسبب تباطؤ سرعة القراءة، لن يطبق بحقه القرار الجديد.

وتضيف فيسبوك إنها ستواصل عمليات حذف المضامين السمعية المرئية التي تشير إلى انتهاك، كما أنها ستقلص بحدة المضامين تلك التي تعد خاطئة، بحسب تقييمات مختصين خارجيين تتعامل معهم فيسبوك، ومن بينهم وكالات أنباء دولية، تنتشر مكاتبها في عشرات الدول.