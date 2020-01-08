ماني: لو فاز صلاح أو محرز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لاستحقاها مثلي

عقب اللاعب السنغالي ساديو ماني على فوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي لأول مرة في تاريخه بقوله إن منافسيه المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز استحقا أيضاً الفوز بها.

وقال لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بعد استلامه الجائزة: "هذا الموسم شهد تألق العديد من اللاعبين الممتازين الذين أبدعوا في الأداء، وعلى رأسهم رياض ومو (صلاح). لو فازا هما بها لكانوا يستحقونها مثلي".

وأضاف: " هما لاعبان ممتازان لعبا موسما ممتازا. خاصة محرز الذي توّج بكأس أمم أفريقيا، وأرجو أن أفوز بالكأس أيضا يوما ما. سنواصل العمل الدؤوب العام المقبل، وآمل أن أفوز بهذا اللقب العام المقبل أيضا".

ولم يحضر صلاح حفل التتويج الذي أقيم في منتجع الجونة في مصر وهو ما عرضه للعديد من الانتقادات من جماهير كرة القدم المصرية التي أرادت رؤيته في بلده حتى لو لم يتوج كأفضل لاعب.

وفاز صلاح بالجائزة لعامين متتاليين في 2018 و2017 على حساب ماني ولاعب أرسنال الغابوني بيير إيمريك أوبامايانغ في مراسم شهدت حضورهما بجانب صلاح.

وكان صلاح قد نشر قصة على تطبيق إنستغرام مصحوبة بصورة لابنته وتعليق "جائزة أفضل اتحاد تذهب إلى..." وسط تكهنات بعدم حضور صلاح الحفل نظراً لخلافه مع الاتحاد المصري لكرة القدم الذي اختير كأفضل اتحاد وطني في القارة لعام 2019.

اللي عمله #محمد_صلاح اسمه قله ادب

حتي لو كان بينك وبين اتحاد الكوره مشاكل انك تتريق عليه وانه تم اختياره افضل اتحاد كوره مينفعش

لما كان عندك مشكله كلنا وققنا معاك وحقك جالك . لكن انك تبقا عاوز كلمتك تمشي علي الكل يبقا متلزمش

خدنا بطولات كتير من غيرك وهناخد من غيرك بردوه ✋ — التـــــركي (@elturkey2013) January 7, 2020

خلال أخر سنتين كان ساديو ماني بيتواجد وهو عارف أن محمد صلاح هو أفضل لاعب في أفريقيا , ولما يبقي الحفل في بلدك وترفض تيجي علشان زميلك في نفس الفريق هو الأفضل وعن جدارة فهي حركة طفولية غير محسوبة تماما

رياض محرز رفض المجيء لـ مصر هو الأخر وساديو سيتواجد بمفرده للتكريم

#SadioManepic.twitter.com/lffcrMdhc2 — ALY 🇵🇪 (@alyelhalwany14) January 6, 2020

جمال بلماضي أفضل مدرب

وتوج مدرب المنتخب الجزائري الفائز بلقب كأس الأمم الإفريقية، جمال بلماضي، بجائزة أفضل مدرب في القارة.

وقال بلماضي إن التتويج هو تقدير لجهود فريقه ككل كما أشاد بلاعبي منتخبه الذين حصدوا ثاني ألقاب محاربي الصحراء في القاهرة الصيف الماضي.

وأضاف: "اللاعبون لعبوا لعبا ممتازا من أول يوم استلمت فيه زمام الأمور، وتوّجت الجهود بفوزنا بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم".