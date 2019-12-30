فيديو: النجم الفرنسي بوغبا ينظم مباراة خيرية لمساعدة الأطفال في غينيا

نظم اللاعب الدولي الفرنسي بول بوغبا وإخوته مباراة خيرية لكرة القدم في غينيا بهدف جمع الأموال لمساعدة الأطفال المحتاجين.

وكانت والدة النجم الفرنسي وإخوته حاضرة خلال المباراة وأشادت بها وتبنتها مع أبنائها حيث قالت: "في هذه الطبعة الأولى، نحاول جمع الأموال لمساعدة الأطفال في الصحة والتعليم وأن نوفر لهم المياه الصالحة للشرب، وستكون هذه المباراة، الخطوة الأولى".

وقال بول بوغبا، اللاعب الدول الفرنسي، بعد نهاية المباراة :

"قبل أن نكون لاعبي كرة قدم، نحن بشر، وكنّا أطفالاً. والدتي التي معنا اليوم من غينيا وأبي أيضا من غينيا، نريد أن نساعد بلدنا، إنه بلد أجدادنا ووالدينا، نريد أن نفعل شيئًا جيدا".

وأضاف قائلا: "هذه المباراة البسيطة ستساعد الكثير من الناس في هذا البلد...النساء اللواتي يلدن، ولا يحصلن على المساعدة التي يحتجن إليها، نريد نحن حقاً مساعدتهن".