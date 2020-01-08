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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: لعشاق المشاعر الإلكترونية الصادقة.. "لوفوت" الروبوت العاطفي

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بقلم:  يورونيوز 
لوفوت في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات الاستهلاكية
لوفوت في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات الاستهلاكية -
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AFP
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أججت مجموعة من الكائنات الآلية الظريفة مشاعر زوار معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الذي يقام كل عام في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

تستطيع هذه الروبوتات الصغيرة التي تدعى "لوفوت" أي الروبوتات الودودة أو المحبة بفضل الذكاء الاصطناعي أن تميز وجوه البشر وأن تفهم مشاعرهم ومن ثم تظهر ردود الأفعال المناسبة لهذه المشاعر، مما يجعل ارتباطها بأصحابها ذو طبيعة عاطفية.

ومن أجل أن يتمكن لوفوت من فهم البشر فقد تم تزويده بخمسين مستشعرا إلكترونيا وعدة وحدات معالجة مركزية، منها معالج خاص موجود داخل جهاز الشحن والتزويد بالطاقة الكهربائية. وهو مبرمج ليؤنس وحدة صاحبه بشكل رئيسي، بحسب ما يقوله مصنعيه.

لكن من المؤسف أنه لن يكون بمقدور الجميع الحصول على "لوفوتهم الخاص"، فثمن الواحد يبلغ 3000 دولارا أمريكيا بحسب الشركة المصنعة "غروف إكس" والتي تبحث عن شركاء في الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية لتتمكن من توسيع سوق البيع.

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