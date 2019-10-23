معرض "جايتكس" في دبي: تكنولوجيا الجيل الخامس وتأثيرها على الذكاء الاصطناعي

كل عام أكثر من مئة وخمسين ألف شخص يزورون دبي للمشاركة بمعرِض دبي لتكنولوجيا المعلومات أو "جايتكس".

بدورنا زرنا هذا الحدث السنوي الذي سيشكل نقطة تحول مع ظهور الجيل الخامس والمدن الذكية والبيانات الكبيرة التي تسيّر الذكاء الاصطناعي.

في عامه التاسع والثلاثين، جذب المعرض أكثر من أربعة آلاف وخمسمئة شركة متخصصة في الابتكار المستقبلي والتكنولوجيا.

نائبة رئيس شركة "إيفنت مانجمنت" تريكسي لوهميرماند، في مركز التجارة العالمي في دبي، أشارت إلى أنه " لا تأثير للتكنولوجيا أبدًا إن لم نفهم كيفية استخدامها وتطبيقها في مختلف الميادين والنشاطات. دون فهمها، لا يمكنها التأثير على تحسين المؤسسات والمجتمع والبيئة".

وأضافت لوهميرماند "في جيتكس، نحن فخورون بتقديم نماذج عديدة للتطبيقات وبجعل هذا الحدث مفيدًا وبمتناول الجمهور ليدرك أنه يمكن للتكنولوجيا أن تتخذ بعدًا آخر لما نقوم به".

من المتوقع أن يدفع الذكاء الاصطناعي بزيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 14%، أي ما يساوي 14.1 تريليون يورو. هذا المبلغ يشكل الناتج المحلي الإجمالي لمجموع دول أوروبا عن العام 2016.

كما من المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي 110 يورو تقريبًا على اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة وحدها.

الجيل الخامس ثورة

وسيغير الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات. وما سيرفع من مستواه هو الجيل الخامس للشبكة اللاسلكية الذي سيسمح بتغذية الذكاء الاصطناعي بسرعة مضاعفة نتيجة مستوى السرعة العالية للبيانات التي سيعالجها.

وترى نائبة رئيس "إيفنت مانجمنت" أن "الامارات ستكون أول دولة عربية تستخدم الجيل الخامس فهذا جيد لثلاثين مليون مشترك في الخليوي مع الجيل الخامس بحلول العام 2024".

واعتبرت أن التأثير الكبير للجيل الخامس على الذكاء الاصطناعي وبالتالي على حياتنا اليومية "ليس تطورًا فحسب وانما ثورة. وبالطبع والذكاء الاصطناعي أيضًا. ندرك أنه سيخلق مئات الالاف من الوظائف هنا. وبالتالي، نريد التأكيد أننا في الصدارة لتعليم ودعم النظام البيئي من خلال تطبيق وتعليم كل هذه التكنولوجيات المستقبلية".

مجموعة "اتصالات"، حققت تقدمًا في هذا المجال، وتظهر كيف أن نظام اللاسلكي السريع الجديد يستخدم مع الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي والروبوتات. فالجيل الخامس أسرع مئة مرة من الجيل الرابع، وله تأثير على حياتنا اليومية بدءًا من المنازل الذكية إلى الطب وحركة السير.

وفي ذلك قال لنا أحمد بن علي، نائب رئيس قسم العلاقات العامة في المجموعة "لقد أظهرنا، هذا العام، العديد من الحلول في مجال النقل. السيارة ذاتية الحركة، لا تحتاج لسائق ولا مقود لها، يمكنها نقلك من مكان إلى آخر. كما يمكننا رؤية الدراجة الطائرة. إنها دراجة كهربائية من نوع مازيراتي، ذات محرك تشغله ثماني أسطوانات. يمكن ركوبها والوصول إلى سرعة فائقة خلال ستين ثانية. ستكون دراجة طائرة. يمكنني القول إن عالم الجيل الخامس هو عالم بلا حدود. لا يمكن استثناء أي قطاع لا يستفيد من الجيل الخامس. التكنولوجيا الجديدة التي هي الجيل الخامس نتوجه معها إلى قيادة المستقبل الرقمي لتقوية المجتمع".

في الوقت الذي تستمر فيه سرعة ظهور ثورة الجيل الخامس، تقود البيانات الكبيرة التكنولوجيا نحو المزيد من التحديات. تكاليف الصنع والبيع تتزايد أيضًا مع المخاوف على الأمن السايبري.

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