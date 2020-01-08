أعلنت عدة شركات طيران بينها اير فرانس ولوفتهانزا الأربعاء تعليق رحلاتها فوق الأجواء الجوية الإيرانية والعراقية بعد ساعات على الضربات التي وجهتها إيران لقاعدتين تضمان جنودا أميركيين في العراق.

وكانت الوكالة الفدرالية للطيران المدني حظرت اعتبارا من مساء الثلاثاء على الطائرات المدنية الأميركية التحليق فوق العراق وإيران والخليج بعد إطلاق الصواريخ.

الخطوط الجوية الفرنسية

قال ناطق باسم شركة الخطوط الفرنسية "اير فرانس" في اتصال مع وكالة فرانس برس "على سبيل الاحتياط وفور الإعلان عن الضربات الصاروخية، قررت إير فرانس تعليق كل رحلاتها في الأجواء الإيرانية والعراقية حتى اشعار آخر".

الخطوط الجوية الألمانية

من جهتها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزاتعليق رحلاتها في الأجواء الإيرانية والعراقية حتى إشعار آخر. كما ألغت الشركة كذلك رحلة كانت مقررة الأربعاء بين فرانكفورت وطهران، بحسب بيان لها، مشيرةً إلى أن الالتفاف حول الأجواء العراقية والإيرانية سيكون "له تأثير على مدة" الرحلات الأخرى.

شركة "كي ال ام" الهولندية

وطبقت شركة "كي ال ام" الهولندية التابعة للمجموعة نفس الاجراءات الاحتياطية. وقال ناطق باسم شركة "كي ال ام" لوكالة فرانس برس "كل الرحلات نحو وجهات مختلفة في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط ستؤمن عبر مسارات بديلة".

شركة "لوت" البولندية

كما أعلنت شركة "لوت" البولندية أنها ستسلك مسارات جوية جديدة لتجنب إيران، اثناء القيام برحلات نحو الهند وسنغافورة وسريلانكا وتايلاند خصوصا بدون أن تتأثر مواعيد أو مدة الرحلات.

شركة "طيران الإمارات" و"فلاي دبي"

وأعلنت كل من شركة "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" للطيران المنخفض التكلفة الأربعاء عن إلغاء رحلاتهما المقررة إلى العاصمة العراقية بغداد "لأسباب تشغيلية". وقالت "طيران الإمارات" في بيان أن "تم إلغاء طائرات الإمارات إي كي 943 من دبي إلى بغداد وطائرة إي كي 944 من بغداد إلى دبي في 8 من كانون الثاني/يناير لأسباب تشغيلية".

وأكدت الشركة "نتابع التطورات عن كثب ونحن على تواصل وثيق مع السلطات الحكومية ذات الصلة" مشيرة إلى أنها "سنتخذ المزيد من التعديلات التشغيلية إذا اقتضت الحاجة".

ومن جانبها، أعلنت شركة "فلاي دبي" للطيران منخفض التكلفة أنها قامت أيضا بإلغاء رحلتها المقررة إلى بغداد الأربعاء ولكنها أبقت على رحلاتها إلى مدن البصرة والنجف في العراق.

شركة "طيران الخليج"

وكانت شركة "طيران الخليج" البحرينية قد قامت الجمعة بإلغاء رحلاتها من وإلى بغداد ومدينة النجف حتى إشعار آخر.

شركة الخطوط الجوية الكويتية

كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية الإثنين أن رحلاتها إلى مدينة النجف في العراق، وهي الرحلة الوحيدة إلى العراق "موقوفة منذ حوالي أربعة أسابيع بالتنسيق مع السلطات الحكومية المختصة وبناء على معايير سلامة التشغيل وسلامة ركابها".

شركة مصر للطيران

وعلقت مصر للطيران اعتبارا من الثلاثاء رحلاتها الى بغداد لثلاثة أيام لدواع أمنية.

شركة خطوط سنغافورة والخطوط الماليزية

واتخذت شركات آسيوية أيضا اجراءات مماثلة حيث قررت خطوط سنغافورة تغيير مسار رحلاتها التي تمر فوق الأجواء الإيرانية، وقامت الخطوط الماليزية بخطوة مماثلة وحولت مسار رحلاتها بين لندن وجدة والمدينة المنورة لتجنب المجال الجوي الإيراني أيضا.

شركة الخطوط الجوية الفيتنامية

من جهتها أعلنت شركة الخطوط الجوية الفيتنامية أن رحلاتها نحو أوروبا وانطلاقا منها ستتجنب "مناطق عدم الاستقرار المحتملة" في الشرق الأوسط علما أن المسارات المعتادة لهذه الرحلات لا تمر في الأجواء الإيرانية أو العراقية.

شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس"

وأعلنت شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس" أن الرحلة بين بيرث ولندن ستحلق فوق آسيا بدلا من الشرق الأوسط وستتأخر لأربعين دقيقة.