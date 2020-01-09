السعودية تدين "الانتهاكات الإيرانية لسيادة العراق"

نددت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس بـ "الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية" في بيان صادر عن الخارجية السعودية.

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر أن المملكة "تشجب هذه الاعتداءات وتدين انتهاكها للسيادة العراقية" في إشارة إلى استهداف طهران بقصف صاروخي قواعدَ عراقية تؤوي عسكريين أمريكيين.

ومنذ اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي يوم الجمعة، تعيش المنطقة والعالم خوفاً من اندلاع حرب، رغم تصريحات إيرانية وأميركية تفيد بتراجع منسوب التوتر.

وأطلقت إيران فجر الأربعاء 22 صاروخاً على قاعدتي عين الأسد في غرب العراق، وأربيل في الشمال ردا على اغتيال واشنطن للجنرال الإيراني. وتوالت ردود فعل حلفاء واشنطن منددة بالضربة الإيرانية بينما دعت دول أخرى إلى ضبط النفس.