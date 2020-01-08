أبرز ما جاء في كلمة ترامب عن إيران

في مؤتمر صحافي انتظره كثيرون حول العالم منذ اغتيال الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قال الرئيس الأميركي، في كلمة اليوم، الأربعاء، إن إيران لن تمتلك السلاح النووي طالما كان (هو) في الرئاسة مضيفاً أن الجنود الأميركيين "بخير" وأن أحداً لم يتعرض لأذى بعد الهجوم الأخير.

وأضاف ترامب أن الجيش الأميركي والبيت الأبيض اتخذ القرار بـ"تحييد" قاسم سليماني، واصفاً إياه بالإرهابي.

وأكد ترامب أن سليمان أشرف على عمليات تمّت ضدّ أهداف أميركية وأنه كان يخطط لاعتداءات جديدة ضد أميركيين في بغداد ولكن الولايات المتحدة "أوقفته".

وأشار ترامب إلى أن واشنطن تتابع مراقبة ردود الفعل الإيرانية وأنه سيفرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها فوراً.

ونوه ترامب إلى أن الاتفاقية النووية التي أبرمتها إيران مع القوى العظمى ستنتهي قريباً وأن ذلك سيفتح الطريق أمام إيران للعمل على اقتناء السلاح النووي، موجهاً رسالة للقوى العظمى بالعمل لإدراك ذلك.

ورأى ترامب أنه على "العالم الحضاري" أن يوجه رسالة موحداً لإيران مفادها "أن حملتها الإرهابية لن تمضي قدماً"، مضيفاً أنه سيطالب منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بـ"التورط" أكثر وأكثر في الشرق الأوسط.

ووجه ترامب رسالة لقادة إيران في نهاية كلمته، قائلاً إن الولايات المتحدة "جاهزة للسلام" مع من يريده.

وجاءت مداخلة ترامب قصيرة ولم يجب فيها على أسئلة الصحافيين.