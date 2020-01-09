مقتل قائد من طالبان مع مقاتلين آخرين في غارة جوية أمريكية

قالت مصادر رسمية أفغانية وعسكرية اليوم الخميس أن قائداً من طالبان وهو عضو فصيل منشق، قتل مع مقاتلين آخرين في غارة جوية أمريكية في محافظة هرات غرب البلاد.

وقال جيلاني فرهاد "أؤكد مقتل القائد في طالبان الملا نانجيالاي، المنتمي إلى فصيل منشق، مع عدة مقاتلين آخرين في عملية للقوات الأجنبية في مقاطعة شينداد بمحافظة هرات"، وحدد أنّ العملية تم تنفيذها مساء أمس الأربعاء.

وذكر مصدر رفيع في شرطة المحافظة، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لوكالة فرانس برس، إنّ الهجوم ضد الملا نانجيالاي نفذ بواسطة "ضربة طائرة مسيرة أمريكية".

وأكد مصدر عسكري أمريكي في كابول مشاركة قوات أمريكية في العملية التي جرت في محافظة قريبة من الحدود مع إيران.

وقال متحدث باسم مهمة حلف شمال الأطلسي إنَ "قواتنا نفذت ضربة جوية دفاعية دعما للقوات الأفغانية".

انشق الملا نانجيالاي عن الفرع الأساسي لطالبان قبل بضعة أعوام ليلتحق بفصيل منشق عقب موت الملا عمر عام 2013، الزعيم الأول والوجه الرمزي للحركة.

وقاتل فصيل نانجيالاي لفترة ضد الفرع الرئيسي لطالبان. ويتفاوض هذا الأخير مع واشنطن منذ عام لسحب قواتها من البلاد مقابل ضمانات أمنية وتقليص العنف وبدء مفاوضات أفغانية داخلية.