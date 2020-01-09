وفاة رضيعة تركها عشيق والدتها في حقيبة ظهر داخل سيارة لعدة ساعات

يواجه أمريكي تهمة القتل بعد وفاة ابنه عشيقته التي تركها داخل حقيبة ظهر في صندوق سيارته لعدة ساعات أثناء عمله في ولاية تكساس.

وألقي القبض على تريفور رووى، البالغ عمره 27 عاماً، يوم الأربعاء بعد وفاة الطفلة البالغ عمرها عشرة أشهر يوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة المحلية إن المتهم ترك الطفلة لأكثر من خمس ساعات داخل الحقيبة في صندوق سيارته.

واتصل رووى بالنجدة حين اكتشف أن الطفلة لم تعد تتنفس بعدما خرج من عمله للاطمئنان عليها إلا أنها كانت قد توفيت بالفعل.

ووضعت الشرطة كفالة قدرها 2 مليون دولار للإفراج عن رووى.