إدانة أم بقتل طفليها حديثي الولادة ورميهما في أكياس قمامة

دانت هيئة محلفين في كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية سيدة تبلغ من العمر 32 عاما، ألقت باثنين من مواليدها في أكياس قمامة بعيد ولادتهما. السيدة، وهي أم لطفلين آخرين لم تكن في قاعة المحكمة يوم الخميس لسماع الحكم.

تواجه أليسا دايفولت بعد إدانتها بتهمتي القتل وسوء معاملة الأطفال، عقوبة السجن المؤبد لمدة 20 عامًا دون الإفراج المشروط عن كل منهما. قاضي الدائرة ستيفن جون وضع حكمه في مظروف، وسيتم قراءته عند العثور على دايفولت وتقديمها إلى المحكمة.

قال المدعون إن دايفولت أخفت حالات حملها في عامي 2017 و 2018 عن الجميع، بما في ذلك صديقها ووالدتها، وقامت بوضع مولوديها في منزلها في نورث ميرتل بيتش بمفردها، ورمتهما في أكياس القمامة وألقت بهم بعيدًا.

قالت السلطات إنه ليس لديها دليل على خنق دايفولت لأطفالها. وقد أخبرت دايفولت الشرطة في مقابلات مسجلة أن ابنتها ولدت بالحبل السري حول رقبتها وتوفيت في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وأغمي عليها لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد ولادتها لابنها في كانون الأول/ديسمبر 2018 ووجدته ميتًا عندما استعادت وعيها، مشيرة إلى أنها أصيبت بالذعر وألقت الجثث بعيدا.

لكن أخصائية علم الأمراض أكدت أن الطفل بدا وكأنه يطلق "العقي"، وهو براز الأطفال عند ولادتهم، داخل كيس القمامة، مضيفة أن الرضيع كان على قيد الحياة عندما تم إغلاق الكيس، مما أدى إلى قطع إمدادات الأكسجين ببطء. وقال المدعي سكوت هيكسون في المرافعات الختامية: "كان هذا الطفل على قيد الحياة في سلة المهملات".

لم تبدأ الشرطة في التحقيق مع دايفولت إلا بعد أن ذهبت إلى الطبيب بعد أيام من ولادة 2018 بسبب إصابة تمزق ناتج عن مخاضها. بعد نقل الدم إليها، اكتشف الأطباء تنقل المشيمة من مكانها، وعندما رفضت دايفولت الحديث، تمّ الاتصال بالشرطة من قبل المستشفى.

اعترفت دايفولت بوضع ابنها في كيس قمامة وإلقائه خارجًا، كما أخبرت المحققين أنها وضعت ابنة في العام السابق وألقتها بعيدًا. لدى دايفولت أيضًا طفلان أكبر سنًا أُمرت بعدم رؤيتهما دون إذن عندما تم إطلاق سراحها بكفالة.

على الرغم من تخطي دايفولت المحاكمة، فقد استفادت من دفاع محاميها. وفي مرافعتها الختامية، كررت المدافعة العامة شاردي كروفورد شهادة أخصائي علم الأمراض بأن تشريح الجثة لا يمكن أن يحدد بالضبط كيف مات الطفل الرضيع في العام 2018. وأضافت كروفورد أن الفشل في الحصول على رعاية ما قبل الولادة أو إخفاء الحمل ربما لم يكن فكرة جيدة، ولكنه أيضًا لم يكن مخالفًا للقانون. "لقد أصيبت بالذعر، كانت خائفة. ها هو الطفل التي لم تخبر عنه أسرتها، لأنها كانت ستتخلى عنه من أجل التبني"، قالت كروفورد.

قال المدعون إنهم سعوا لإدانات بالقتل عن طريق إساءة معاملة الأطفال لأن دايفولت أظهرت عدم اكتراث شديد بما إذا كان أطفالها حديثو الولادة قد عاشوا أو ماتوا. وقال المدعون إنهم يبحثون عن دايفولت على الصعيد الوطني، التي لم تحضر أيًا من الأيام الأربعة لمحاكمتها في محكمة مقاطعة هوري.

"يوجد مقعد شاغر هناك"، قال جون ماتشين، الذي شكر المحلفين على القيام بعملهم وإدانة دايفولت. وجون ماتشين هو والد صديق دايفولت، والد الطفلين، وقال إنه حزين ويشعر بالذهول بعد معرفة ما حدث خلال العامين الماضيين.

"آمل أن يكون هذا أسهل قليلاً بالنسبة لي ولعائلتي لتجاوز هذا الأمر. إنه إلى حد بعيد أصعب شيء اضطررنا للتعامل معه"، قال كريس ماتشين للقاضي وهو يفكر في حكم دايفولت، إن تحقيق العدالة لها يجعل الأمر أسهل قليلاً للفهم.

قال جون ماتشين إن الأسرة شعرت بالخيانة. "لقد رحبنا بأليسا في حياتنا بأذرع مفتوحة"، مضيفا: "نحن عائلة واثقة جدًا. كثيرًا ما يقول الناس كيف لم تعرفوا يا رفاق بأنها حامل؟ لقد خدعتنا حقًا."

تم بث المحاكمة على الهواء مباشرة من محكمة مقاطعة هوري.