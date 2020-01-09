ترامب يهاجم بيلوسي ويدعو الجمهوريين للتصويت ضد قرار يحد "سلطته الحربية"

ساعات فقط قبيل تصويت مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي على مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من خوض حرب ضد إيران بعدما أمر باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على موقه في تويتر يصف فيه رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بالمجنونة.

في نفس التغريدة اعتبر ترامب أن الحملة الشرسة التي يتعرض لها من طرف الديمقراطيين تحرشا رئاسيا في إشارة إلى إجراءات عزله ومشروع قانون المنع من خوض الحرب.

كما اغتنم ترامب الفرصة لحث جميع الجمهوريين في مجلس النواب على التصويت ضد مشروع قانون لحدّ "سلطته الحربية" الذي يرعاه الديمقراطيون والذي يسعى إلى الحد من سلطته للقيام بعمل عسكري ضد إيران.

"آمل أن يصوت جميع الجمهوريين في مجلس النواب ضد "قانون سلطات الحرب" المجنون من نانسي بيلوسي. ذكروها أيضاً بـ "السرعة والاندفاع" اللذين واجهتهما خلال التصويت على خدعة العزل. حسنًا، لم ترسل الاتهامين إلى مجلس الشيوخ أبداً. مجرد احتيال ديمقراطي آخر. المضايقات الرئاسية!

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد أعلنت الأربعاء أنّ المجلس سيصوّت الخميس على مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من خوض حرب ضد إيران بعدما أمر باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وقالت بيلوسي "مخاوفنا لم تتبدّد" على الرّغم من المعلومات السرية التي اطّلع عليها النواب من مسؤولين كبار في إدارة ترامب خلال جلسة مغلقة عقدت لإطلاعهم على الظروف التي أملت على ترامب إصدار الأمر باغتيال سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قتل في غارة جوية أمريكية في بغداد الأسبوع الماضي.