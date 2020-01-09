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مصر

مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى بغداد السبت

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
مصر للطيران
مصر للطيران -
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أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية الخميس أن شركة مصر للطيران ستستأنف رحلاتها الجوية إلى بغداد السبت بعد أن علقتها ثلاثة أيام بسبب الأوضاع الأمنية.

وقالت الشركة في بيان إنه "بعد تقييم ومتابعه الموقف الأمني، قررت مصر للطيران استئناف رحلاتها الجوية الي بغداد اعتباراً من يوم السبت القادم".

وأضافت الوزارة في بيان أنه "ستتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات".

وكانت مصر للطيران قد علقت رحلاتها لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء حتى الجمعة "لحين استقرار الحالة الأمنية" في العاصمة العراقية.

واتخذ هذا القرار بعد مقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة في قصف جوي أمريكي استهدف موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

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