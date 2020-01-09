شاهد: آلاف المحتجين يتظاهرون في باريس ضدّ "قانون التقاعد"

لليوم الـ36 على التوالي، يتواصل في فرنسا إضرابُ وسائل النقل، فيما شوارع المدن الرئيسة في البلاد ما برحت تشهد موجات متعاقبة من الفعاليات الاحتجاجية التي تنظمها النقابات العمّالية رفضاً لإصلاحات أنظمة التقاعد المقترحة من الحكومة.
وكان حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون اقترحت قانون نظام تقاعد جديد يقوم على أساس النقاط ويتمتع فيه كافة المتقاعدين بحقوق متساوية، كما ينصّ القانون على رفع سن التقاعد تدريجياً من س62 عاماً إلى 64 عاماً.
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