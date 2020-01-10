شاهد: ثوران بركان "بوبوكاتبتبيل" في المكسيك

ثار بركان بوبوكاتبيتل في شرق مدينة مكسيكو وتصاعد الرماد و الحمم البركانية من فوهته في السماء على ارتفاع 3 كيلومترات عند الفجر صباح الخميس. وحذرت وحدة الدفاع المدني المكسيكية، من احتمال وصول الدخان والرماد المنبعث من البركان إلى العاصمة مكسيكو، التي تبعد 70 كيلومترا عنه، مضيفة أن الدخان والرماد المنبعث من البركان غطى الأماكن السكنية القريبة منه.

يقع بركان بوبوكاتبيتل على بعد 72 كيلومترًا شرق مدينة مكسيكو في ولايات موريلوس وبويبلا والمكسيك وهو بركان نشط، يبلغ ارتفاعه 5426 مترا. يعتبر ثاني أعلى بركان في المكسيك وخامس أعلى قمة في أمريكا الشمالية. ويُطلق كذلك على البركان إسم "دون غويو"، وقد سجل 268 زفيرًا بالإضافة إلى ثلاثة زلازل منخفضة المستوى بلغت درجاتها ما بين 1.6 إلى 2 على مقياس ريختر منذ ثورانه، وفق المركز الوطني للوقاية من الكوارث في المكسيك.