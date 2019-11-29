شاهد: ثوران بركان جبل بوبوكاتبتبيل في المكسيك

ثار اليوم الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني بركان بوبوكاتبتبيل والذي يعتبر ثاني أكبر بركان في المكسيك وخامس أعلى جبل في أمريكا الشمالية ويقع ضمن ولايات مكسيكو، بويبلا، موريلوس عند الساعة 9:46 صباحًا (15:46 بتوقيت غرينتش) وتصاعدت أعمدة الدخان والرماد من البركان.
ويبلغ ارتفاع بركان بوبوكاتبتبيل 5426 مترًا (17802 قدمًا) فوق سطح البحر.
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