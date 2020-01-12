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باريس ولندن وبرلين تطالب طهران بالعودة إلى "احترام كامل" للاتفاق النووي

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بقلم:  يورونيوز 
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مفاعل آراك الإيراني للماء الثقيل
مفاعل آراك الإيراني للماء الثقيل -
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منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عبر AP
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دعت كل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا يوم الأحد 12 كانون الثاني/ يناير إيران إلى العودة إلى "الامتثال الكامل" لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني، الذي بدأت طهران بالتملص منه.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك في سياق التوترات بين ايران والولايات المتحدة: "رسالتنا اليوم واضحة: ما زلنا ملتزمين بـ" الصفقة النووية "والحفاظ عيها، نحث إيران على التراجع عن جميع التدابير التي لا تتوافق مع الاتفاقية، وندعوها إلى" الامتناع عن أي أعمال عنف أو انتشار جديدة".

وأكدت باريس ولندن وبرلين "الاستعداد للدخول في حوار مع إيران على هذا الأساس من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة."

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