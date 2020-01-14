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لبنان

شاهد: اللبنانيون في الشارع مجددا للمطالبة بتنحي رئيس الحكومة المكلف حسان دياب

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بقلم:  يورونيوز
جانب من مظاهرات بيروت 14 يناير 2020
جانب من مظاهرات بيروت 14 يناير 2020   -  
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خرج مئات المحتجين اللبنانيين في مظاهرة في بيروت، الثلاثاء 14 كانون الثاني/ يناير، متجهين نحو مقر إقامة رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، مرددين شعارات تطالبه بالتنحي.

وقام جزء كبير منهم بقرع الطبول وقدور الطهي أثناء الهتاف والغناء.

من بين المتظاهرين كان العميد المتقاعد جورج نادر الذي طالب دياب بتشكيل حكومة تكنوقراط متوعداً بالإطاحة بالحكومة إذا لم يتحقق ذلك.

وتظاهر آخرون أمام البنك المركزي هاتفين ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وسياساته المالية، قبل أن تفرقهم قوات الأمن لاحقاً.

كذلك قام متظاهرون في وقت سابق بقطع العديد من الطرقات حول العاصمة بيروت وفي مناطق أخرى في تجدد للمظاهرات ضد النخبة الحاكمة والانهيار الاقتصادي بعد فترة هدوء نسبي قصيرة.

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