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ترامب والمفاوض الصيني ليو خه يوقعان الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الرئيس دونالد ترامب يوقع اتفاقية تجارية مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه في البيت الأبيض 15 يناير 2020
الرئيس دونالد ترامب يوقع اتفاقية تجارية مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه في البيت الأبيض 15 يناير 2020   -  
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أ ب - Evan Vucci
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق التجاري بين البلدين "إيجابي للعالم أجمع".

وأشاد ترامب الأربعاء 15 كانون الثاني/ يناير باتفاق تجاري "تاريخي" بين الولايات المتحدة والصين وذلك قبيل توقيع هذه الوثيقة مع كبير المفاوضين الصينيين ليو خه.

وقال ترامب "نشهد اليوم مرحلة تاريخية، مرحلة لم يسبق أن بلغناها مع الصين نحو اتفاق تجاري منصف ومتبادل بين الولايات المتحدة والصين".

وتعهدت الصين بشراء بضائع أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، بموجب الاتفاق الذي يتضمن أيضاً بنوداً تتعلق بحماية الملكية الفكرية استجابة لمطلب أميركي آخر.

وأكد ترامب أيضاً أنه يعتزم التوجه قريباً إلى الصين.

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