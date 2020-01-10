فيما لا تزال المحادثات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ تراوح مكانها، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التمنيات للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمناسبة عيد ميلاده كما أعلنت كوريا الجنوبية الجمعة.

ولم يسبق أن أكدت كوريا الشمالية رسميا سنّ كيم جونغ أون أو يوم ميلاده تحديدا، لكن أداء النجم السابق في فريق كرة السلة شيكاغو بولز دينس رودمان حين أنشد أغنية هنأ فيها الزعيم الكوري الشمالي بعيد ميلاده جرى في 8 كانون الثاني/يناير 2014 قبل مباراة استعراضية في بيونغ يانغ.

وفي وثيقة عقوبات، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية الى أن كيم ولد في ذلك اليوم من عام 1984 ما يعني أن عمره حاليا 36 عاما، لكن هناك تكهنات أن يكون أكبر من لك بسنة أو سنتين.

والتقى مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي تشانغ أيوي-يونغ، ترامب في واشنطن الأربعاء وقال إن الرئيس - الذي سبق أن تحدث في أوقات سابقة عن علاقة مودة تجمعه بكيم- "تذكر" عيد ميلاد الزعيم الكوري الشمالي.

وقال تشانغ للصحافيين عند عودته إلى كوريا الجنوبية الجمعة إن "الرئيس ترامب تمنى للزعيم كيم جونغ أون عيد ميلاد سعيد وطلب من الرئيس مون أن يوجه له هذه الرسالة". وأضاف أن الرسالة سُلّمت "بطريقة مناسبة" دون تحديد كيفية إرسالها.

ولا تزال الاتصالات بين الكوريتين متوقفة، فيما يواصل الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ انتقاد القيادة في سيول.

وكان الزعيم الكوري الشمالي أعلن خلال لقاء مع الحزب الحاكم في كانون الأول/ديسمبر، إنهاء تجميد التجاري النووية والصواريخ الباليستية مهددا بعرض "سلاح استراتيجي جديد" قريبا.

وقد عقد ترامب وكيم ثلاثة اجتماعات منذ حزيران/يونيو 2018، لكن لم يتحقق أي تقدم ملموس في عملية نزع الاسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وخلال وجود رودمان في بيونغ يانغ عام 2014، قام بتوجيه التمنيات عبر أغنية، أمام الزعيم الكوري الشمالي وزوجته ري سول جو فيما كان الحضور يصفقون. وكانت تلك الزيارة هي الرابعة التي يقوم بها النجم الرياضي الأمريكي إلى كوريا الشمالية.