أحكام الإعدام التي صدرت في جريمة مقتل خاشقجي نكتة بنظر خطيبة الصحفي السعودي المغتال.

وصفت "خديجة جنكيز" خطيبة الصحفي جمال خاشقجي، الذي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 تشرين الأول أكتوبر من عام 2018، التحقيق في وفاة خطيبها بالـ "مزحة".

وقالت "جنكيز" خلال استضافتها في برنامج، سويدي نرويجي: "التحقيق هو بمثابة مزحة بالنسبة لي، هذا غير مقبول، لا نعرف أي تفاصيل حوله. قالوا لنا فقط خمسة رجال، بدون ذكر أسمائهم. ولماذا خمسة؟ جاء إلى تركيا أكثر من عشرة أشخاص" ودعت إلى عقاب حقيقي.

وأصدرت محكمة الجنايات في العاصمة السعودية الرياض في 23 ديسمبر-كانون الأول الماضي حكما بالإعدام على خمسة أشخاص فيما أدانت ثلاثة متهمين آخرين بتهمة التستر على الجريمة وحُكم عليهم بالسجن لمدة 24 عاما.

وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصاً وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض. معتبرة أنّ الجريمة المروّعة، التي تخلّلها تقطيع جسد الضحية، لم تتم بنية مسبقة، بل كانت وليدة اللحظة.

وكانت المحكمة قد قرّرت "قتل خمسة من المدعى عليهم قصاصاً وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه"، وسجن "ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة".