دائما ما يفكر أولياء الأمور في ضمان أفضل مستقبل لأطفالهم، ويحاولون توفير البيئة المناسبة لهم للحصول على تعليم جيد، ورعاية صحية شاملة وتكافؤ للفرص وحبذا لوكان كل هذا بأقل التكاليف.

ولكن كل هذه العوامل وغيرها لا تجتمع دائما في كل مكان وتختلف من منطقة إلى أخرى، وغالبا ما يفكر أولياء الأمور الذين يجبرهم عملهم على السفر والتنقل بين بلدان مختلفة في اختيار المكان المناسب الذي يمكن أن يكبر فيه أبنائهم.

فهل تسائلت يوما عن أفضل البلدان التي يمكن أن تربي فيها أطفالك؟

هذا ما أجاب عنه تقرير بحثي أجرته جامعة بنسلفانيا الأمريكية واعتمد في تصنيفه على عوامل شلمت معايير الأمن والسلامة، والمساواة بين الجنسين وقوانين الأسرة، ومستوى التعليم، والرعاية الصحية، والجهود المبذولة لتوفير بيئة نظيفة وصديقة للبيئة.

وتصدرت الدول الأوربية قائمة الترتيب بتواجدها في المراكز العشرة الأولى، واحتلت الدنمرك المرتبة الأولى لتكون بذلك أفضل مكان في العالم لتنشئة الأطفال، تلتها السويد ثم النرويج.

وقالت كبيرة محرري البيانات للمنظمة الأمريكية للأخبار والتقارير العالمية دييدر ماكفيليبس "تميل هذه الدول إلى تقديم إجازات أبوة وعطات أمومة سخية، وتوفر دور الحضانة مجانا وأنظمة تعليمية عامة جيدة".

وجاءت كندا في المركز الرابع متبوعة بهولندا خامسا، وفلندا سادسا، وسويسرا سابعا، ثم نيوزيلندا، استراليا، والنمسا تباعاً.

فيما احتلت بريطانيا المركز الحادي عشر تلتها لوكسمبورغ ثم ألمانيا (13 عالميا) ثم فرنسا (14 عالميا)، وإسبانيا (15 عالميا).

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة 18 وقالت ديير "إن أحد المجالات التي تتخلف فيها الولايات المتحدة قليلاً عن غيرها هو معيار السلامة، وجاءت الولايات المتحدة فيما يخص هذا المعيار في المركز 32، وهي بالفعل متأخرة، بحيث يؤثر هذا المعيار حقًا على تصنيفاتها لتربية الأطفال."

وقام التقرير بتقييم 73 دولة من خلال 65 مقياسًا مختلفًا، واستطلعت الدراسة أكثر من 20 ألف شخص في الأمريكتين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

واقع الدول العربية في توفير أحسن الظروف لتربية الأطفال

الدراسة شملت كذلك عدد من الدول العربية والتي جاءت في المراتب ما بين الخمسين والسبعين وفيما يلي أفضل الدول العربية التي توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال.

1-الإمارات واحتلت المرتبة الأولى عربيا (المرتبة 50 عالمياً)

2-المغرب ثانيا (المرتبة 53 عالمياً)

3-مصر في المركز الثالث متفوقة على قطر (المرتبة 58 عالمياً)

4-قطر المرتبة 61 عالمياً

5-تونس المرتبة 65 عالمياً

6-السعودية المرتبة 67 عالمياً

7-الأردن المرتبة 68 عالمياً

8-عمان المرتبة 69 عالمياً

9-لبنان المرتبة 72 عالمياً