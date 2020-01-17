قالت زوجة المرشح الديمقراطي بسباق الرئاسة الأمريكي أندرو يانغ إنها تعرضت للتحرش الجنسي بواسطة طبيبها السابق لأمراض النساء والولادة.

وأضافت إيفلين يانغ أن الواقعة حدثت عام 2012 أثناء حملها بطفلها الأول، حين بدأ الطبيب روبرت هادن في سؤالها عن تفاصيل نشاطها الجنسي مع زوجها وبالإطالة في جلسات متابعة حملها بلا داع طبي.

وقالت إيفلين إن هادن في إحدى جلسات المتابعة قام بجذبها نحوه وتجريدها من ملابسها قبل أن يستخدم أصابعه في فحصها داخلياً.

وتضيف بشأن الواقعة: "علمت أن هناك خطأ ما. علمت أنني أتعرض للاعتداء (الجنسي)".

وخشيت إيفلين من الإفصاح عما حدث لها لسنوات عدة قبل أن يشجعها تفاعل العامة الإيجابي مع حملتها التي تقودها للتعريف بمرض التوحد الذي يعاني منه ابنها.

وتقول إيفلين: "شيء ما في لقاء العديد من الناس ورؤية الفارق الذي كنا نحدثه دفعني إلى مشاركة قصتي حول الاعتداء الجنسي".

وعلمت يانغ لاحقاً أن هادن فقد رخصته لمزاولة الطب بعد شكوى مماثلة بالتحرش الجنسي من إحدى مريضاته اعترف بها الطبيب، إلا أن المدعي العام اكتفى بتجريده من رخصته ولم يسجن.

وأعلن أندرو يانغ عن مساندته لزوجته وأعرب عن فخره بشجاعتها وحديثها علناً عن التجربة المريرة.