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روسيا

الكرملين يعلن مشاركة بوتين في مؤتمر السلام من أجل ليبيا في برلين الأحد

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بقلم:  Euronews
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين   -  
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أ ب - Mikhail Klimentyev
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أكد الكرملين اليوم الجمعة مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر برلين للسلام في ليبيا يوم الأحد المقبل.

والهدف الرئيسي للمؤتمر الدولي هو تثبيت الهدنة ومنع التدخلات الخارجية في ليبيا خاصة عبر الدعم العسكري.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح بأن مشاريع النصوص النهائية للمؤتمر صارت شبه جاهزة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي إن "الوثائق النهائية صارت، في رأيي، شبه معتمدة (...) وهي تحترم بشكل كامل قرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا".

ولم يحدد لافروف محتوى النصوص، كما حذر من الإفراط في التفاؤل، رغم الالتزام بوقف إطلاق النار منذ 12 كانون الثاني/يناير الذي نظّمه الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات لا تزال "متوترة جدا" بين المتحاربين الرئيسيين، رئيس حكومة طرابلس فايز السراج ورجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر اللذان تتواجه القوات الموالية لكل منهما منذ أشهر على أطراف العاصمة.

وقال لافروف "إنهم يرفضون حتى التواجد في نفس المكان".

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