ماكرون سيشارك في المؤتمر المنعقد حول ليبيا في برلين الأحد القادم

سيشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي سيعقد في برلين الألمانية، وفق ما أعلن عنه قصر الإيليزيه، الخميس.

وسيعى المجتمعون من خلاله إعادة إحياء عملية السلام في هذا البلد وأضاف المصدر أن "الرئيس تحادث صباحا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمهيدا للمؤتمر".

وتكثفت الجهود لتسوية النزاع في ليبيا الثلاثاء مع إعلان موسكو هدنة مفتوحة وعقد مؤتمر دولي الأحد في برلين برعاية أممية.

وسيضم المؤتمر الدول الداعمة لطرفي النزاع أو المتورطة بشكل أو بآخر في عملية السلام منها روسيا وتركيا والولايات المتحدة أو إيطاليا وفرنسا.

وهدف المؤتمر الأول هو الحد من التدخلات الأجنبية التي تغذي النزاع وإيجاد الظروف المواتية لاستئناف الحوار الليبي مع وقف دائم لإطلاق النار مسبقا.