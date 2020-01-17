الفلبين تمنع مواطنيها من العمل في الكويت بعد الكشف عن تعرض عاملة لاعتداء جنسي

أعلنت الفلبين الجمعة إعادة منع مواطنيها من العمل في الكويت، بعد قتل فلبينية من طرف مشغّلها، في تكرار للأزمة الدبلوماسية بين البلدين عام 2018.

وصادق الرئيس رودريغو دوتيرتي على المنع، واتهمت حكومته الكويت بالتغطية على مقتل عاملة منزلية، وهي واحدة من بين حوالي 240 ألف فلبيني يعملون في الكويت.

ويعمل 3 ملايين فلبيني في الخارج، بحثا عن مرتبات لا يمكنهم تحصيلها في بلدهم.

وتمثل الأموال التي يرسلها العمال المغتربون 10 بالمئة من اقتصاد البلاد.

ومنعت حكومة دوتيرتي لفترة قصيرة قبل عامين الفلبينيين من الذهاب للعمل في الكويت، في ذروة أزمة دبلوماسية بدأت مع اكتشاف بقايا جثة عاملة منزل فلبينية في ثلاجة منزل مشغلها.

وأعلنت المتحدث باسم دوتيرتي سالفادور بانيلو في بيان أن "نتائج التشريح الثاني (الذي أجري في الفلبين)... تشير إلى أن العاملة الفلبينية جينالين فيلافيندي تعرضت لاعتداء جنسي"، في إشارة إلى الحادث الذي استدعى إصدار قرار المنع.

وأكد وزير العمل سيلفيستر بيلو الخميس أن التشريح الأول الذي جرى في الكويت خلص إلى أنها توفيت بسبب سكتة قلبية ناتجة عن إصابات جسدية.

وأوضحت وزارة العمل في بيان منفصل أن قرار المنع يشمل جميع الفلبينيين باستثناء العمال المهرة ومن لم تنته عقودهم بعد.

وأكد بانيلو أن المنع لن يرفع إلاّ بعد التزام الكويت بتطبيق كامل الاتفاق الموقع عقب أزمة عام 2018، والذي يوفر ضمانات أمنية للعمال الفلبينيين.

وشدد دوتيرتي في ذروة المنع السابق أن عاملات المنازل الفلبينيات تعرضن للاغتصاب باستمرار من طرف مشغليهم العرب وأرغمن على العمل ساعات طويلة وأطعمن بقايا الطعام.

وأمر حينها الرئيس الفلبيني طاقم سفارة بلاده في الكويت بمساعدة عاملات المنازل الفلبينيات على الهرب من مشغليهن الذين يسيئون معاملتهن، ما أدى إلى طرد السفيرالفلبيني.

وتراجع التوتر لاحقا ورُفع المنع بعد ثلاثة أشهر عقب توقيع البلدين اتفاقا ينظّم عمل الفلبينيين.