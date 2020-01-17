ترودو يدعو إيران للتعجيل بتعويض ضحايا الطائرة الأوكرانية وإرسال الصندوقين الأسودين إلى فرنسا

طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ايران الجمعة بإرسال الصندوقين الاسودين للطائرة الاوكرانية المنكوبة التي اسقطت "خطأ" في الثامن من كانون الثاني/يناير، الى مختبر في فرنسا لتحليلهما.

وقال ترودو في مؤتمر صحافي إن "بضع دول فقط مثل فرنسا لديها مختبرات قادرة على القيام بذلك"، مضيفا "سيكون المكان السليم الذي يرسل اليه الصندوقان الاسودان للحصول على معلومات مفيدة سريعا، وهذا ما نشجع السلطات الايرانية على الموافقة على القيام به".

ومن اصل 176 شخصا قضوا في هذه الكارثة، هناك 57 كنديا.

وأضاف ترودو ان "الصندوقين الاسودين تعرضا لاضرار كبيرة ومن الاهمية بمكان (...) ان يتم تحليلهما في اسرع وقت".

وتابع ان "الفرنسيين عرضوا بالتأكيد اجراء التحليل، والمجتمع الدولي وبينه الخبراء الكنديون يمكن ان يكونوا حاضرين في هذه العملية".

وفي وقت سابق، اعلن وزير الخارجية الاوكراني فاديم بريستايكو ان ايران مستعدة لنقل الصندوقين الاسودين الى كييف.

كما جدد مطالبته ايران بالإسراع في دفع تعويضات لضحايا المأساة.

وأعلن مساء الجمعة مساعدة مالية طارئة للكنديين الذين خسروا اقرباء لهم في كارثة طائرة البوينغ الاوكرانية التي اسقطتها ايران "من طريق الخطأ" في الثامن من كانون الثاني/يناير.

وستتلقى عائلات 57 مواطنا كنديا و29 شخصا من المقيمين الدائمين قضوا في تحطم الطائرة مساعدة حكومية فورية بقيمة 25 الف دولار كندي (17 الف يورو).

وأوضح ترودو أن الهدف هو مساعدة تلك العائلات على السفر وانجاز التدابير الضرورية لاقامة الجنازات.

وقال في مؤتمر صحافي "ساكون واضحا. نتوقع ان تعوض ايران هذه العائلات. لقد التقيتها، لا يمكنها أن تنتظر اسابيع. انها تحتاج الى مساعدة فورية".