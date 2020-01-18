ألمانيا تقر بحاجتها إلى عملاق التكنولوجيا هواوي لإرساء شبكة 5جي الجديدة

قال وزير الداخلية الألماني هورست شيفر لصحيفة "فرانكفورتر ألماني تسيتونغ" اليومية، إن بلاده لا تستطيع بناء شبكة 5جي للهواتف النقالة دون مساعدة عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، عل الأقل في الوقت الراهن، وذلك في وقت تثير هذه المسألة توترا بين الولايات المتحدة وحلفائها.

وتضغط الولايات المتحدة على حلفائها لمنع استخدام هواوي، أكبر مزود اتصالات لاسلكي في العالم من شبكات 5جي الجديدة.

وقد قررت ألمانيا ألا تمنع هواوي من الفوز بعقود، لإقامة شبكات 5جي في البلاد، لكنها وافقت في المقابل على أن الشركات ينبغي أن تستجيب لمواصفات صارمة.

وقال الوزير الألماني إنه يعترض على إزالة منتوج من السوق، لمجرد أن هناك إمكانية في أن شيئا ما ربما يحدث. وقال شيفر إن ألمانيا ينبغي أن تحظى بالحماية من عمليات التجسس والتخريب، لكنه اعتبر أن غلق الأبواب أمام المستثمرين الصينيين، يمكن أن يؤجل تشييد الشبكة الجديدة من 5 إلى 10 سنوات أخرى.