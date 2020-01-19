في خطاب له يوم الأربعاء، قال الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا إنه يعتزم إصلاح نظام التقاعد في البلاد، مبينا أنه سيرسل مشروع قانون إلى الكونغرس هذا الأسبوع، يتضمن مقترحا لزيادة في نسبة اقتطاعات في الأجور تتراوح بين 10% و16% ويساهم فيها الموظفون. وقال بينيرا إن الإجراءات الجديدة ستعود بالفائدة خاصة على النساء والطبقة المتوسطة وكبار السن. وقال الرئيس التشيلي في خطابه إن مقترحا بزيادة رواتب التقاعد بنسبة 4% قدم سنة 2018 قد تم رفضه، فيما يعيش معظم المتقاعدين براتب قدره 400 دولار شهريا، وهي أقل من الأجر الأدنى الضروري. وجاء خطاب بينيرا في ظل احتجاجات انطلقت منذ نحو ثلاثة أشهر، خلفت 29 قتيلا وآلاف الجرحى.