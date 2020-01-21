اشتر منزلاً في مناطق خلاّبة بإيطاليا بـ "يورو" واحد.. رممّه واسكنه

اقتناءُ منزل في إيطاليا يعدُّ حلماً جميلاً يراود الكثيرين، لكنّه حلمُ يكادُ يلامس أطراف المحال بالنسبة لأولئك الذين لم يتعدّ رصديهم من اليوروهات يوماً أكثر من ثلاثة أصفار على يمين رقمٍ يرتفع قليلاً بداية الشهر ثم لا يلبث أن يخفض إلى أن يتلاشى قبل نهاية الشهر.

لكنّ هذا الحلم، أصبح قيد التحقق لمحدودي الدخل أو حتى لمعدوميه، إذ بات بالإمكان شراء منزل بسعرٍ يزيد قليلاً عن "يورو" واحد، في مناطق بإيطاليا، حيث تعرّضُ السلطات منازل مهجورة مقابل مبلغ رمزي لتشجيع الأسر على السكنّ في تلك المناطق.

قرية بيزاتشا، الواجهة الخلاّبة لمنطقة كامبانيا جنوب إيطاليا، عرضت تسعين منزلاً مهجوراً للبيع بسعر "يورو" واحد، وبذلك تنضمّ هذه القرية إلى مناطق أخرى في شتى أنحاء البلاد الساعية إلى إنقاذ القرى والتجمعات السكنية المعرّضة للتلاشي بعد أن هجرها أهلها وانتقلوا إلى مناطق أخرى.

وفي حين أن المناطق الإيطالية الأخرى التي تبيع منازل مهجورة بأسعار رمزية، تفرض إطاراً زمنياً للانتهاء من عمليات الترميم، فإن قرية بيزاتشا، تعفي المشترين من هذا الشرط، فبإمكانهم أن يعملوا في الترميم لسنوات طويلة وفقاً لإمكاناتهم المالية.

وتقوم قرية بيزاتشا في منطقة هادئة وتتوزع أحياؤها على تلتين تحيط بهما غابة غنّاء، وتشتهر هذه القرية بصناعة الصوف والأعمال الحرفية إضافة إلى الزراعة، وتمتلك هذه القرية كل مقومات العيش المريح والرغيد، علماً أنّها كانت تضررت إثر زلازل ضربت المنطقة كان آخرها في العام 1980.