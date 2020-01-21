الكشف عن هوية زعيم داعش الجديد.. من الأقليّة التركمانية في العراق تخرج من جامعة الموصل

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية يوم أمس الإثنين أن "أبو ابراهيم الهاشمي القرشي" الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية هو في الواقع أحد مؤسّسي التنظيم الجهادي ومن كبار منظّريه العقائديين واسمه الحقيقي هو أمير محمّد عبد الرحمن المولى الصلبي.

وبعد مقتل زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية في سوريا في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، أعلن التنظيم الجهادي اختيار "خليفة للمسلمين" جديد هو الهاشمي القرشي، إلا أن هذا الإسم لم يعن شيئاً للكثير من الخبراء بشؤون الجماعات الجهادية لدرجة أنّ بعضهم شكّك حتى بإمكان أن يكون شخصية وهمية، في حين قال عنه مسؤول أمريكي رفيع المستوى إنّه "مجهول تماماً".

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن مسؤولين في جهازين استخباريين لم تسمّهم أنّ الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية هو المولى وقد كان قيادياً رفيعاً في التنظيم و"أحد منظّريه العقائديين".

مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار

وبحسب الصحيفة فإن المولى يتحدّر من الأقليّة التركمانية في العراق، ما يجعله واحداً من القادة غير العرب القلائل في التنظيم الجهادي.

والمولى الذي تخرّج وفق المصدر نفسه من جامعة الموصل كانت له اليد الطولى في حملة الاضطهاد التي شنّها تنظيم الدولة الإسلامية بحق الأقليّة الإيزيدية في العراق في 2014.

من جهتها رصدت الولايات المتحدة في آب/أغسطس 2019 مكافأة مالية تصل قيمتها إلى خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومة تقودها إلى المولى الذي كان لا يزال في حينه قيادياً في التنظيم الجهادي لكنهّ مع ذلك كان "خليفة محتملاً لزعيم داعش أبو بكر البغدادي".

وبحسب موقع "المكافآت من أجل العدالة" التابع للحكومة الأمريكية فإنّ المولى، الذي "يعرف أيضاً بإسم حجي عبد الله" كان "باحثاً دينياً في المنظمة السابقة لداعش وهي منظمة القاعدة في العراق، وارتفع بثبات في الصفوف ليتولى دور قيادي كبير في داعش".

وأضاف الموقع أنّه بصفته "واحداً من أكبر الأيدولوجيين في داعش، ساعد حجي عبد الله على قيادة وتبرير اختطاف وذبح وتهريب الأقلية الدينية اليزيدية في شمال غرب العراق، ويعتقد أنه يشرف على بعض العمليات الإرهابية العالمية للجماعة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في تشرين الأول/أكتوبر مقتل البغدادي في الليلة السابقة في غارة أمريكية في شمال غرب سوريا على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع العراق.