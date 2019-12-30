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تركيا تعتقل 147 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
تركيا تعتقل 147 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش
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Pixabay
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أوقفت تركيا 147 مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية خلال عمليات دهم في جميع أنحاء البلاد، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية للأنباء الاثنين.

وبين من أوقفوا في الأيام الأخيرة في عمليات تمت في تسع محافظات، ضمنها أنقرة وبورصة وبطمان، عشرات العراقيين والسوريين، بحسب الأناضول.

وأوقف 24 شخصاً في اسطنبول الاثنين بعد توقيف 20 آخرين في المدينة الأسبوع الماضي.

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت تركيا عمليات الدهم ضد عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية وسعت لإعادتهم إلى بلدانهم.

واتهمت تركيا بأنها سهلت عبور جهاديين أجانب عبر الحدود إلى سوريا في السنوات الأولى من النزاع في البلد المذكور.

وشهدت تركيا سلسلة اعتداءات نفذها التنظيم المتطرف العامين 2015 و2016 واستهدف الاعتداء الأعنف ملهى ليليا في اسطنبول ليلة رأس السنة 2017 أسفر عن مقتل 39 شخصاً.

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