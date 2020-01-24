هل أنت مهدد بالإصابة بفيروس كورونا الغامض؟

هل تشعر بالقلق وتخاف من الإصابة بفيروس كورونا الغامض؟ إليك إجابات الأسئلة الأكثر تداولا خلال الأيام الأخيرة الماضية.

فرضت الحكومة الصينية يوم أمس الخميس الحجر الصحي على مدينة ووهان وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة. وتمّ عزل 13 مدينة في وسط الصين عن العالم الخارجي ومن ضمنها العاصمة بكين في محاولة لاحتواء فيروس كورونا الذي تسبب حتى يومنا هذا بمقتل ما لا يقل عن 26 شخصا وإصابة المئات في دول مختلفة من العالم.

بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني تم اكتشاف أول حالة مصابة بالفيروس في سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية عندما أصيب رجل في الثلاثينيات من العمر بعد عودته في زيارة أحد أقاربه في مدينة ووهان بوسط الصين ويخضع في الوقت الحالي للحجر الصحي.

هذا ويقوم المسؤولون بمراقبة حالة مريض آخر في كوليج ستايشن في ولاية تكساس الأمريكية ومن المحتمل أن يكون هو أيضا أصيب بالفيروس.

ليصبح السؤال الأهم اليوم، هل ينتشر هذا المرض؟

هل أنا في خطر؟

ليس الآن، لأنه وفي الوقت الحالي يتم ربط جميع الحالات التي أصيبت بالفيروس بمدينة ووهان.

هناك الكثير من الفيروسات التاجية المختلفة. ويمكننا جمعها في ثلاث احتمالات. وقد يصاب الإنسان بنزلات البرد بسبب فيروسات ألفا وبيتاكورون.

لم يؤخذ فيروس كورونا على محمل الجد قبل العام 2003، إلى أن ضرب البلاد فيروس سارس القاتل وتسبب بمقتل المئات من المرضى، وبعد أن انتقل الفيروس من الخفافيش إلى البشر.

لماذا الاهتمام الكبير بهذا الفيروس؟

بالنسبة لفيروس كورونا الجديد، لا يوجد حتى هذه الأثناء أي لقاح أو علاج محدد لمحاربته والقضاء عليه. لذا للحد من انتشار هذا الوباء من المهم الحد من وقوع إصابات من خلال تطبيق الحجر الصحي على الأفراد المصابين ومحاولة تتبع الإشارات التي تدلنا إلى سبب الإصابة به.

لايعرف عن فيروس كورونا الجديد سوى القليل من المعلومات.

ما هو غير عادي حول هذا الفيروس التاجي؟

بحسب العلماء فإن فيروس كورونا الجديد ليس له مثيل، ويعتقد أنه جاء من الخفافيش، ويعد أكثر خطورة من فيروس كورونا الشائع، ويمكن أن يسبب الحمى والالتهاب الرئوى.

هذه هي المرة الثالثة فقط التي نرى فيها هذا الفيروس يقفز من الحيوانات إلى البشر. والقلق الحقيقي هو أن هذا الفيروس التاجي يتوقع أن يكون له نفس الأضرار لفيروس سارس أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي ظهرت للمرة الأولى في الأردن في العام 2012، وكلاهما خطير.

هل الموت جراء الفيروس مرتبط بعمر محدد؟

الكثير من من قضوا جراء الفيروس كانوا من كبار السن ولديهم مشاكل صحية سابقة.

كيف يمكنني تجنب الإصابة بهذا الفيروس؟

في البداية، لا داعي للقلق بشأن إصابتك بالفيروس. عليك اتخاذ الاحتياطات عينها التي تمنعك من الإصابة بالزكام. العديد من الفيروسات التي تسبب نزلات البرد تلتقطها أثناء وضع يدك على الدرابزين أو مسكات الأبواب، لذا اغسل يديك واستخدم المطهرات وعليك البقاء في المنزل عندما تكون مريضاً.