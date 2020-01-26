فلاديفوستوك، مدينة روسية ارتبطت لعقود بالصيد في الجليد وأصبحت معقل الصيادين. صيد الأسماك على الجليد يتمتع هناك بشعبية كبيرة لدرجة تخصيص مهرجان خاص. مهرجان الصيد في الجليد يقام كل سنة في أحد خلجان جزيرة روسكي. سمك الجليد هناك يكفي لصيد الأسماك. يجب على المشاركين التقيد الصارم بقواعد المهرجان. ولعل أحد أصعب القواعد، الصيد بقضيب صيد واحد فقط. تستمر المسابقة ثلاث ساعات، قبل أن يقوم الحكام بحساب عدد الأسماك المصطادة.
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