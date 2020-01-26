عاجل

فلاديفوستوك، مدينة روسية ارتبطت لعقود بالصيد في الجليد وأصبحت معقل الصيادين. صيد الأسماك على الجليد يتمتع هناك بشعبية كبيرة لدرجة تخصيص مهرجان خاص. مهرجان الصيد في الجليد يقام كل سنة في أحد خلجان جزيرة روسكي. سمك الجليد هناك يكفي لصيد الأسماك. يجب على المشاركين التقيد الصارم بقواعد المهرجان. ولعل أحد أصعب القواعد، الصيد بقضيب صيد واحد فقط. تستمر المسابقة ثلاث ساعات، قبل أن يقوم الحكام بحساب عدد الأسماك المصطادة.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox